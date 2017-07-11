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Kruvaziyer turizminde bu yıl da canlılık yok

Geçen seneyi büyük kayıpla kapatan kruvaziyer turizminde bu yıl da canlılık yok. Rakamlar kötü. 2017 yılının ilk yarısında kruvaziyer turizminde yüzde 59 daralma yaşandı. Yolcu sayısı da 286 binden 118 bine geriledi.

Kruvaziyer turizminde bu yıl da canlılık yok
Bir zamanlar yüzlerce geminin binlerce yolcu taşıdığı Türkiye limanları, şimdilerde eski günlerini arıyor. Turizmde kayıp artıyor. 

2017 yılının ilk yarısında sadece kruvaziyer turizmi yüzde 59 daraldı. Geçen yıl 286 bin olan yolcu sayısı  da bu yıl 118 bine düştü. 

Geçen yılı büyük bir kayıpla kapatan kruvaziyer turizmi bu yıl canlanmayı umuyordu. Ancak beklenen olmadı. 

Aslında 2017'nin Nisan ve Mayıs ayında küçük de olsa bir hareketlenme yaşanmıştı. İşler yoluna giriyor derken de Haziranda yüzde 75'lik bir azalma geldi. 

Kruvaziyer turizminde yüzde 59'luk bir gerileme yaşayan Türkiye'nin geçen yıla göre kaybettiği yolcu sayısı da 167 bin oldu. 

Gerilemenin en büyük nedenleri arasında yaşanan terör olayları ve büyük limanların kruvaziyerlere kapatılması gerekçe olarak gösteriliyor..  



ulusal.com.tr
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