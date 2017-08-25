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'Kurban fiyatlarındaki artış makul'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, küçükbaş kurban fiyatlarında makul bir artış olduğunu söyledi

'Kurban fiyatlarındaki artış makul'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş kurbanlıkların aracı olmadan gerçek üreticiden alındığında ortalama fiyatının 750-950 lira olduğunu belirten Çelik, bunun hayvanın iriliğine ve bölgelerdeki maliyetine göre değişiklik gösterebileceğini vurguladı.

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 18-19 liradan işlem gördüğünü ifade eden Çelik, "Bu fiyatlar uçuk rakamlar değil. Piyasada abartılı duyumlar alıyoruz. Yetiştiricilerimizin stoklarında yeteri kadar mevcudumuz var. Satış bekleyen bir sürü hayvan var. İşin kötü tarafı müşteri yok." dedi.

"Vatandaşlarımızın küçükbaş hayvana yönelmesini istiyoruz"

Kurban Bayramı'nda daha çok küçükbaş hayvan tercih edilmesinden yana olduklarını vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvanın eti sağlıklıdır. Evinde et bulamayan, yılda bir defa evine et girmeyen insanlar var. Kurban kesen insanlar bu fakir fukarayı gözeterek bu niyetini yerine getirmeye çalışsın. Küçükbaş hayvan eti de tamamen organik ve sağlıklıdır. Tüketicilerin ve kurban kesen hayırsever vatandaşlarımızın küçükbaş hayvana yönelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, geçen yılki fiyatlar göz önüne alındığında bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarında yüzde 10-17 artış yaşandığına işaret etti. Bu artışın makul olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bölgelere göre değişiyor. Ama bu enflasyon şartlarına baktığın zaman mevcut piyasa şartlarına göre bu artış gayet normal ve makul bir artıştır. Üretici kazanacak ki bu sektör yaşayacak. Üretici zarar ettiği zaman biz yok olmaya mahkum olacağız. Dolayısıyla etimiz olmasa, buğdayımız olmasa, biz dışa bağımlı kalırsak kaç yıl idare edebiliriz? Üretmeden biz yaşayamayız. Biz çok üreteceğiz. Biz birbirimize sahip çıkacağız, değerlerimize sahip çıkacağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #kurban
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