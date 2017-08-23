Kuru incir ihracatının neredeyse tamamı Ege Bölgesi'nden yapılıyor. Bölgede bu yıl kuru incirde 78 bin ton rekolte bekleniyor.

Bu sezon kuru incirde 78 bin ton 200 ton rekolte bekleniyor.



Bu yıl ürünün gelişiminde yaklaşık 10 gün gecikme yaşandı. Yağışlı geçen sezon nedeniyle ürün kalitesi olumsuz etkilendi.



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen kuru incirde talebin giderek arttığını, buna bağlı olarak da bölgedeki üretim alanlarının genişlediğini söyledi.



Şen, Türkiye'nin geçen sezon 60 bin ton ihracat karşılığında 223 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi.



Stok tahminlerine göre ortalama olarak bu düzeyde gerçekleştiği ifade edilen üretimin, bu yıl 78 bin 200 ton seviyesini yakalaması halinde tüm zamanların rekoru kırılacak.







HABER: BELMA YÜCEL-KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR

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