Dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'nin karşılandığı Malatya, 2016-2017 sezonunda 100'ün üzerinde ülkenin ağzını tatlandırdı.

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da rekoltenin artması, kuru kayısı ihracatından sağlanan gelirin düşmesine neden oldu.



2015-2016 sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar gelir elde eden kent, 2016-2017 sezonunda 86 bin 255 ton kuru kayısı ihraç etmesine rağmen 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağlayabildi.



"Türkiye'nin milli ürünlerinden biri oldu"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya kayısısının Türkiye'nin milli ürünlerinden biri olduğunu hatırlattı.



Malatya kayısısının Avrupa'dan coğrafi işaret belgesi de aldığını anımsatan Özbey, bundan sonra Malatya'nın, kayısı fiyatını belirleme noktasında önemli adımlar atacağını kaydetti.



Özbey, 2015-2016 sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar gelir elde etmelerine rağmen, 2016-2017 sezonunda 86 bin 255 ton kuru kayısı ihraç ederek 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağlayabildiklerini kaydetti.



Son iki sezon karşılaştırıldığında ihraç edilen ürün artmasına rağmen sağlanan gelirin azaldığına dikkati çeken Özbey, "Geçen sezon çok sattık, az gelir elde ettik. Bu da rekolteyle alakalı. Rekoltenin biraz fazla olduğu yıllar kayısı fiyatları biraz düşük seyrediyor. Tabii bu, ihracata da yansıyor." dedi.