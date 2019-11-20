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Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu

Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu

EKONOMİ 20.11.2019, 10:16 20.11.2019, 10:19
Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu

Türkiye'nin vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu! İlk ikisi adının açıklanmasını istemezken 3. sırada Rahmi Koç yer aldı.

Ayrıntılar gelecek...

#Merkez Bankası
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