Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu

Türkiye'nin vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu! İlk ikisi adının açıklanmasını istemezken 3. sırada Rahmi Koç yer aldı.

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