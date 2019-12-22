Kuşadası'na iki kruvaziyer ile bin 500 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası İlçesi 2 kruvaziyer gemisini ağırladı. Toplam bin 500 turist giriş ilçeye giriş yaptı.

Sabah saatlerinde limana, Norveç bandıralı kruvaziyer Viking Star ve Malta bandıralı kruvaziyer Celestyal Cyrstal yanaştı.

Viking Star ile 930 yolcu ve 602 kişilik mürettabat, Celestyal Crystal ile 570 yolcu ve 406 kişilik mürettabat limana ayak bastı.

Gemilerden inen yolcuların bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası çarşılarında alışveriş yapıp gezmeyi tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bu ay toplam 9 gemi seferinin gerçekleşeceğini söyledi.

Sektör temsilcileri, 2020 ile birlikte Türkiye'nin kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanmaya gireceğini ön görüyor.

ulusal.com.tr

