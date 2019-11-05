KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? 2020 ocak yüksek öğrenim burs ve kredi miktarları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 ocak burs ve öğrenim kredisi miktarlarını açıkladı! Lisans yüksek lisans doktora burs ve kredi ücretleri

2020 ocak yüksek öğrenim burs ve kredi miktarları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 ocak burs ve öğrenim kredisi miktarlarını açıkladı! Lisans yüksek lisans doktora burs ve kredi ücretleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 2020 ocak Lisans yüksek lisans doktora burs ve kredi ücretlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artış miktarlarını duyuyarak bu oranın yüzde 10 oranında olduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, bu rakamlar 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.

Hatırlarsanız bu rakam biz hükümete geldiğimizde neydi? 45 lira. 45 liradan şimdi 550 liraya çıkıyor. Nereden nereye?

Ocak ayından itibaren yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uygulanacak.

Yeni öğrenim kredisi ve bursu rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

ulusal.com.tr