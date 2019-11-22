KYK burs kredilerin yatacağı tarih belli oldu mu? KYK burs kredi ne kadar kaç para yatacak? 2020 burs kredi miktarları ne kadar oldu

İLK DEFA KYK BURSU VE KREDİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK? KYK KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütname onayını yapan öğrenciler burs ve kredi almaya hak kazandı. KYK ilk ödemeleri kasım ayı sonunda yapılacak. İlk ödeme ekim ve kasım olmak üzere iki aylık olarak ödenecek.

2019 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.