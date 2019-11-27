KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Ziraat Bankası'ndan KYK burs ve kredi açıklaması! İşte KYK burs ve kredilerin yatacağı tarih

KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Ziraat Bankası'ndan KYK burs ve kredi açıklaması geldi.

Öğrenciler, geçen günlerde sonuçları açıklanan Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredilerinin ne zaman yatacağını merakla araştırıyordu.

Bir vatandaş, bu soruyu Ziraat Bankası'na sordu.

Öğrenci, "Merhaba, iyi günler KYK bursları ne zaman yatacak bu ay, bilgi alabilir miyim?" dedi.

Banka tarafından verilen yanıtta şunlar denildi:

"Merhaba,

TCKN 0 ile biten 27.11.2019

2 ile biten 28.11.2019

4 ile biten 29.11.2019

6 ile biten 30.11.2019

8 ile biten 01.12.2019 tarihlerinde yatırılacaktır."

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