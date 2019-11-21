KYK ne zaman yatacak? KYK burs - kredi ne zaman yatacak 2019?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Burs ve kredi hakkı kazanan öğrenciler 19 Kasıma kadar e-Devlet aracılığıyla taahhütname onaylarını gerçekleştirdi.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütname onayını yapan öğrenciler burs ve kredi almaya hak kazandı. KYK ilk ödemeleri kasım ayı sonunda yapılacak. İlk ödeme ekim ve kasım olmak üzere iki aylık olarak ödenecek.

2019 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.