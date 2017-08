Jean dünyasının devi Levi’s, farklı bedenlere uygun rahat kesimleri ile Markastok'ta yerini alıyor. Sektörünün lideri olan Levi’s, sınırların dışına çıkıyor. Jean markası olarak yarattığı asırlık moda algısını bottan montlara, tişörtten ceketlere kadar pek çok farklı ürüne taşıyor. Her ortamda tarzınıza sportif bir hava katan parçalarla daima şık görünmeniz için gereken her şeyi sunuyor. Trendlere yön veren yüzlerce farklı modeli ile her mevsim istediğiniz kombini oluşturabilmenizi sağlıyor.Şık Levi’s kot pantolon modelleri, jean giyim tarzından vazgeçemeyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Her vücut tipine uygun olarak üretilen Jean modelleri arasında rahat ve stil sahibi görünmenizi sağlayan bir Levi’s mutlaka bulunuyor. Kadınların özel isteklerini karşılamak için tasarlanan ürünler çekici, rahat veya klasik bir tarz yakalamanıza yardımcı oluyor. Super skinny, skinny, slim, straight, boyfriend, bootcut, plus gibi farklı kesim stilleri sayesinde bedeninize ve zevkinize en uygun ürünleri kolayca bulabilirsiniz.Streçsiz kumaşlı jeanler vücudunuzun şeklini alıyor. Hafif streçli, konforlu streç, yüksek streçli, performanslı streç gibi kumaş çeşitleri ise vücudunuzu sararak mükemmel bir düzeltme etkisi ortaya çıkarıyor. Alışkanlıklarından taviz vermeyen erkeklerin jean tutkusu ise skinny, slim, taper, straight, bootcut ve big&tall gibi farklı jean kesimlerde hayat buluyor. İstediğiniz düzgün ve mükemmel görünüşe sahip olmanız için streçsiz, konforlu streç ve performans streçli gibi 3 farklı farklı kumaş çeşidi bulunuyor.Levi’s tişört modelleri, jeaninizle yakaladığınız çekici havayla bütünleşen onlarca farklı model sunuyor. Markanın logolu tasarımları ilk bakışta dikkatleri üzerinize çekiyor. Erkek giyimine sportif bir hava veren polo yaka, sıfır yaka, V yaka veya düğmeli yakaya sahip modeller renkleri ile de cezbediyor. Dar ve standart olmak üzere iki farklı kesim tipi sayesinde vücut tipinize en uygun kesimi seçebilirsiniz.Casual Stripe Tee gibi erkek tişörtleri, 1960'ların özgün modasına yeniden hayat verirken grafik tişörtler günümüz trendlerine yeni bir hava katıyor. Levi’s kadın tişörtleri, rahatlık ve modayı bir arada sunuyor. Hızlı yaşamayı seven kadınların sportif bir stil oluşturmasına imkân veriyor. The Perfect Graphic Tee gibi rahat kesimli ve farklı renklere sahip Levi’s tişörtleri diğer kıyafetleriniz ve aksesuarlarınıza kolayca kombinleyebilirsiniz.The Sherpa Trucker Jacket ve Original Trucker Jacket gibi Levi’s mont modelleri vazgeçemediğiniz kot mont tarzına yeni detaylar kazandırıyor. Hem kadın hem de erkeklerin gardıroplarındaki yerini korumaya devam ediyor. Kışın soğuk havasına sıcak bir görünüş ile karşılık vermek istiyorsanız markanın özgün kışlık parka ve mont tasarımları arasından seçim yapabilir, arzuladığınız şık görünüme kavuşabilirsiniz.Detayları bir araya getiren ve sportif görüntünüzü tamamlayan Levi’s bot modelleri de dayanıklı yapıları ile öne çıkıyor. Bileği saran Baldwin Boots gibi erkek botları, sadelik ve tarzı bir araya getiriyor. Kadınların zarafetine zarafet katan Juniper Boots gibi modeller ise konforu asaletle birleştiriyor.Levi’s markasının sportif tarzını Markastok’ta kombinlerinize ekleyebilir, seçtiğiniz ürünleri hemen satın alabilirsiniz.