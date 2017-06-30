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Lexus, Skyjet uzay aracını gösterdi

Lexus, Luc Besson'ın yeni bilim kurgu filmi "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" için Skyjet isimli uzay aracını tasarladı

Lexus, Skyjet uzay aracını gösterdi

Lexus, Luc Besson'ın yeni bilim kurgu filmi "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" için Skyjet isimli uzay aracını tasarladı.

Şirket açıklamasına göre Lexus tasarımcılarına ait ve 28. yüzyıl zamanlarında kullanılan Skyjet uzay aracının detayları da hayranlık uyandırdı.

Markanın tasarım ve teknoloji felsefesinden ilham alan Skyjet, filmin kahramanının zamanda yolculuk yapmasını sağlıyor. Film yapımcılarıyla birlikte çalışan Lexus, kabini tasarlarken de markanın Yapay Zeka ve gelişmiş İnsan-Makine Arayüzü (HMI) teknolojisini kullandı.

Pilot, uzay aracını LF-FC konseptindeki hologram teknolojisi ve hatta zihniyle kontrol edebiliyor.
Lexus markasına özgü ön panjur, LC süper coupe'nin farları da Skyjet'in dış tasarımındaki atletik ve aerodinamik şekli tamamlayan detaylar olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda filmin hikayesine göre geleceğin enerji kapsülü olarak gösterilen araç Lexus'un yenilikçi hidrojen yakıtı teknolojilerinden ilham alıyor.
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi, Türkiye’de 27 Temmuz tarihinde vizyona girecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Lexus
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