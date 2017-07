Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Yenice, "Et girdilerimizin, maliyetlerimizin yüksek olduğu bir süreç olduğunu düşünürseniz, porsiyon küçültmemiz, fiyatlarımızı da revize etmemiz değerlendireceğimiz bir konu." dedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Yenice, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yemeklerde israfı önlemek için lokantalarda ve lüks otellerde müşteriye sunulan yemek porsiyonlarının küçültelim önerisinin hem fiyatlara hem de tezgahlara olumlu yönde yansıyacağını belirterek, konuya ilişkin çalışma başlattıklarını söyledi.



Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır gıda israfını önlemek için çalışma yaptıklarını, bakanlık koltuğuna oturur oturmaz Fakıbaba'nın böyle bir açıklama yapmasının sektör temsilcileri olarak kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Her şeyden önce bir insan olarak yemek israfının kendisini çok üzdüğünü belirten Yenice, "Et girdilerimizin, maliyetlerimizin yüksek olduğu bir süreç olduğunu düşünürseniz, porsiyon küçültmemiz, fiyatlarımızı da revize etmemiz öncelikle değerlendireceğimiz bir konu." dedi.



İlk uygulama zeytinyağlılarda



Yenice, yaz sezonunda olduklarına işaret ederek, "Zeytinyağlı ve sebze yemeklerinde bu uygulamayı bir an önce hayata geçireceğiz, tüketiciye de ekonomik kazanımları olacak bir çalışma. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık, önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili tüm Türkiye'deki odalarımıza bir genelge hazırlayacağız." diye konuştu.



Gıda israfının önlenmesi için bakanlıkla her zaman ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını ifade eden Yenice, gıda israfının engellenmesinin hem kendilerine hem de müşterilerine ekonomik katkı sağlayacağını anlattı.



Yenice, porsiyonların küçülmesiyle vatandaşların daha ucuza yemek yiyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Akşam tezgahımızda kalan yemekler bizim maliyetlerimizi ikiye, üçe katlıyor. Tezgahta kalan her kepçe size maliyet olarak geri dönüyor. Etin ve diğer malzemelerin yüksek maliyetleri bizi son derece rahatsız ediyor. Bir de yaptığımızı satamamak bir kere kaliteyi düşürüyor hem de işletmeci adına ciddi yükler yüklüyor. Böyle bir uygulama bizi son derece mutlu edecek. Bizde ona göre porsiyonlarımızı azaltarak tezgahlarımızda miktar olarak az ama daha çok çeşitle hem müşteriye çeşitlilik sağlayacağız hem de önemli kazanımlar elde edeceğiz."



Yenice, kalan yemeklerin çöpe atılmayıp, hayvan barınaklarındaki canlılara verilmesi konusunda daha önce yerel yönetimlerle yaptıkları ortak çalışmanın yarıda kaldığına işaret etti.