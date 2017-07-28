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LPG'de ÖTV oranları eşitlendi

Otogaz dışındaki sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış ve gaz halindeki propan, bütandan alınan ÖTV tutarı kilogram başına 1,778 liraya çıkarıldı.

LPG'de ÖTV oranları eşitlendi

Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (1) sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Belirlenmesine Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ÖTV tutarı, sıvılaştırılmış ve gaz halinde propan, gaz halinde bütan için kilogram başına 1,494 liradan, 1,778 liraya çıkarıldı. Otogaz dışındaki sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için ÖTV tutarı da 1,21 liradan 1,778'e çıkarıldı.

Böylece, konutlarda ve sanayide kullanılan LPG ile otomobillerde kullanılanların ÖTV oranı eşitlenmiş oldu.

Öte yandan, LPG'nin motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalarındaki tesliminde KDV yüzde 8 uygulanacak. Daha önce söz konusu KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

Karar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #LPG #ötv #oranları #eşitlendi #otogaz #petrol gazı
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