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Makine imalat sektörü zor günler geçiriyor

Makine imalatı üretiminde 2019’un ilk altı ayında yüzde 7,3’lük düşüş yaşandı. Hükmet, makine imalatını öncelikli ürün listesine aldı. Ulusal Kanal’a konuşan sanayicilerse zaman, birikim ve finansmana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Makine imalat sektörü zor günler geçiriyor

Makine imalat sektörü zor günler geçiriyor. Sektör temsilcileri Ulusal Kanal’a hem sektörün fotoğrafını çekti hem de çözüm önerilerini anlattı.

Takım tezgâhları Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Varlık, sanayi üretiminin ithal ikamesi ile artacağını söyledi.

Geçen ay Resmi Gazete yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği”ne makine imalat sektörü de dâhil edildi. Makine İmalatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Nail Türker sektörün zamana, birikime ve finansmana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Makine imalat sektörünün 2023 ihracat hedefi yüzde 25. Hedefe ulaşmanın yolu, daha fazla üretim ve katma değerli üretim şart. 

Makine imalatçıları sektörün üretim ve pazarda yaşadığı düşüşü önlemeye çalışıyor. Bu kapsamda 9-12 Ekim günleri arasında MAKTEK İzmir Fuarı düzenlenecek.


HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr

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