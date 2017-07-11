Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2014 yılında yapılan müracaat, bugün itibarıyla tamamlandı ve 'Malatya kayısısı' AB tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlıkta Malatya kayısısınınAvrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tesciline ilişkin düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB ile ilgili yolculuğunun 1963 Ankara Anlaşması ile başladığına dikkati çekti.









Çelik, coğrafi işaretlerin yetiştiği yöreye ait özellikleri taşıyan ürünün kalitesinin korunması, farklı yerlerde üretilen düşük kaliteli ürünlerden ayırt edilmesi, geleneksel lezzetlerin geleceğe aktarılması, dünya çapında tanınırlığının sağlanması ve ürünün piyasada değerini bulması için son derece önemli ve faydalı olduğunu belirtti. Çelik, "Coğrafi işaret demek, tarım ürünlerinde markalaşma demektir." değerlendirmesinde bulundu.







Coğrafi işaretin, o yöredeki tüm üreticileri altına alan bir şemsiye misali kırsal kalkınma için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:



"Bundan dolayı, coğrafi işaret tesciline Türkiye'de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede ülkemizde halihazırda 209 ürün için ulusal olarak coğrafi işaret tescili alınmış olup, 319 ürün için ise başvuru süreci devam etmektedir. Malatya kayısısının coğrafi işaret tescili 2001 yılında gerçekleştirilmişti. Bugün bu tescili AB sathına yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde üretilen kayısının yüzde 50'si Malatya’da üretilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında bu il için ve ülkemiz için bu törenin ne kadar anlamlı olduğu ortadadır. 2014 yılında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müracaat, bugün itibarıyla tamamlandı ve 'Malatya kayısısı' AB tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi."





"Türkiye’den 9 ürün için AB’de coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor"



Çelik, AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilen bin 401 gıda ve tarım ürününün 3'ünün Türkiye’den olduğuna dikkati çekerek, bunların Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı olduğunu söyledi.



Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü olan Türkiye'nin iklimi, ürün çeşitliliği, bolluğu ve sunduğu lezzetler dikkate alınınca bu sayının yetersiz olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:



"Halihazırda Türkiye’den 9 ürün için daha AB’deki coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor. Bunlar, Afyon ve Kayseri pastırması, Afyon ve Kayseri sucuğu, Kayseri mantısı, İnegöl köftesi, Bayramiç beyazı, Aydın kestanesi ve Taşköprü sarımsağı. Dünyada coğrafi işaretli ürünlerin piyasası 200 milyar doları aşmış durumda. Bu alandaki çalışmalarımızı Bakanlık olarak yoğunlaştıracağız."







"Bugün burada kutladığımız, Malatya kayısısının tarihi ve mirası"



Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Phil Hogan de törende yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretleri, tarım ürünlerine katma değer sağlayan araçlar olarak görüyoruz." diyen Hogan, bu tür coğrafi işaret özelliğine sahip tarım ürünlerinin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunduğunu söyledi.









Hogan, coğrafi işaret olarak tanınan Malatya kayısısının Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler açısından yeni bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek "Türkiye'nin coğrafi işaret stratejisini 2015'te kabul ettikten ve 2016'da bununla ilgili mevzuatı çıkardıktan sonraki süreci önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum." ifadesini kullandı.



Malatya'nın uzun ve köklü bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Hogan, "Bugün burada kutladığımız, Malatya kayısısının tarihi ve mirası." dedi.

