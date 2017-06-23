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Maliye Bakanı açıkladı: Ödemeler yapıldı!

Bakan Ağbal: Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemesi yapıldı

Maliye Bakanı açıkladı: Ödemeler yapıldı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi.
 
İsrail'in Mavi Marmara'da ölen Türkiye vatandaşlarına ödenmek üzere verdiği 20 milyon dolar, mahkemeye taşınmış, CHP milletvekili İbrahim Özdiş, Maliye Bakanlığı'nın İsrail'in verdiği 20 milyon doları ailelere ödemeyi reddettiğini söylemişti.
 
Özdiş, Maliye Bakanlığı'nın tazminatı 'sebepsiz zenginleşme' gerekçesiyle ailelere ödemediğini açıklamıştı.
 
Ağbal ise komisyon çalışması tamamlandığında ailelere tazminat ödemesinin yapılacağını belirtmişti.

Etiketler; #Mavi marmara #Bakan Ağbal #israil
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