Esnaf için muhasebe defteri tutma zorunluluğunun kalkıp internet üzerinden takip yapılacağını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “İşletmelerimiz defter külfetinden kurtulsun. Muhasebeciler, işletmeler adına tuttukları defterleri doğrudan doğruya elektronik ortamda tutsun” dedi.

Milliyet'in haberine göre, esnaf için muhasebe defteri tutma zorunluluğunun kalkıp internet üzerinden takip yapılacağını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “İşletmelerimiz defter külfetinden kurtulsun. Muhasebeciler, işletmeler adına tuttukları defterleri doğrudan doğruya elektronik ortamda tutsun” dedi.



Ağbal, yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın yaklaşık 100 maddesi olduğunu belirterek, düzenleme ilgili şu bilgileri verdi:



ESNAF DEFTER TUTMAYACAK: İşletmeler işletme hesabı esasına göre defter tutuyor veya basit usul mükellefleri belgelerini odalarda tutuyor. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar defteri satın alıyor, tastik ettiriyor, bilgisayar ortamındaki kayıtları kağıt ortamında tek tek işliyor. Basit usul mükellefeleri her ay topladıkları belgeleri odalara götürüyor. Orada muhasebecileri verileri giriyor. Bunları kaldıralım. Gelir İdaresi üzerinden bir portal üretelim. İşletmelerimiz bu defter külfetinden kurtulsun. Muhasebeciler, işletmeler adına tuttukları defterleri doğrudan doğruya elektronik ortamda tutsun. Defteri 5 yıl saklaman gerekiyor. Defter tutma başka boyuta geçiyor. Amacımız mükelleflerin uyum maliyetlerini aşağı çekmek, kolaylaştırmak ve basitleştirmek. Başka projelerimiz de gelecek. Defterleri yine muhasebeciler tutacak. Ama tutulma ortamını değiştirip, basitleştireceğiz. İleride mükelleflerin beyannamesi bile defter kayıtlarından otomatik olarak üretilebilir. Gayrimenkul sermaye iratlarında, bu sistemde artık mükelleflerin beyannameleri de otomatik olarak üretilebilecek. Mükellef de onay tuşuna basacak. Bu düzenleme, taksici esnafı, berberi, manavı kapsıyor.



ŞİRKETTE ÇALIŞAN ÇOCUĞUNU VERGİDEN DÜŞECEK: Gelir vergisi kanununda bazı düzenlemeler var ki, ekonomide gelinen noktayı kavramıyor. Birtakım harcamalar var. Bir işletme sahibi bugün kendi işyerinde yemek yese, tulumunu giyse, yemeğinin ve tulumunun parasını gider yazamaz diyen bir kanuna sahibiz. Bir işletmenin sahibi, eşi veya çocukları bilfiil işletmede çalışıyor. Çalıştığı belli, yaptığı iş de uzmanlık alanı. Ücretini ödüyor. Biz diyoruz ki sen bunu gider olarak yazamazsın. İşletmelerin gerçek giderlerini tam manasıyla yazabilmelerinin önünü açacak düzenlemeler getiriyoruz. Geçici vergide dört dönem var. Geçici vergiyi kaldıyoruz. Beyanname sürelerini de öne çekiyoruz. Mükellefler hem 4. dönem geçici vergi beyannamesi, hem de ardından yıllık beyanname vermesin.



TARIM İŞÇİSİNE VERGİ YOK: Gelir vergisi reformu ile zirai kazançları teşvik edecek adımlar atılacak. Öncelikle büyük ölçekli tarım işletmelerinde çalışan ücretlilerin, asgari ücrete tekabül eden ücretinden gelir vergisi almayacağız. Bizim amacımız zirai işletmelerde büyük öçeği teşvik etmek. Mevcut gelir vergisi kanunda tarımsal işletmelerin büyüklükleri var. Onu yüzde 50 ve daha fazla aşarsa, ona ilave imkanlar sağlanacak.



SANATÇILARA VERGİ KOLAYLIĞI: Sporcuların yıllık gelir vergisi beyannamesi verme meselesi var. Bu konuyla ilgili farklı görüşler var. Bunu Bakanlar Kurulu’nda konuşulacak. Yine sanatçıların vergilendirilmesi meselesi var. Sanatçıların vergilendirilmesinde belli bir yıllık hasılat aşıldığında yıllık gelir vergisi beyananmesi verilmesi gerekir şeklinde Meclis’teki tasarıda bir düzenleme var. Uzun çalışmalar sonucunda geldiğimiz nokta bunun da tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada beyanname vermelerindense, vermemeleri de olabilir diye bakıyoruz.



İhracat TIR’ına ÖTV desteği



İhraç malı taşıyan araçlara yönelik motorin teslimlerinde ÖTV muafiyeti tanınan akaryakıt miktarının artırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Maliye Bakanlığı’nın tebliğine göre, TIR’larda 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olanlarda ise 490 litreye kadar motorin için ÖTV ödenmeyecek.



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