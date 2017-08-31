Maliye Bakanı Ağbal, "Türkiye'nin artık 2017 yılında yüzde 5'in üzerinde inşallah büyümeyi gerçekleştireceğini görüyoruz ve bununla da iftihar ediyoruz." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AKP Demirözü İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Allah'tan kesilecek kurbanları kabul etmesini diledi.



Ağbal, "2017 yılına girerken, 'Türkiye ekonomisi büyüse büyüse yüzde 2 ila 3 aralığında büyür.' diyenler bile artık büyüme tahminlerini değiştirdiler ve Türkiye'nin artık 2017 yılında yüzde 5'in üzerinde inşallah büyümeyi gerçekleştireceğini görüyoruz ve bununla da iftihar ediyoruz." dedi.



Ekonomi ile ilgili özellikle kamu maliyesi üzerinden ciddi destekler sağladıklarını belirten Ağbal, "Şu anda görüyoruz ki ekonominin gerek üretim tarafında gerek yatırım tarafında gerek iç talep gerek dış talep tarafında çok güçlü bir toparlanmayı yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.



"Son 5 yılın en yüksek güven endeksini yakaladık"

Ağbal, "Son 5 yılın en yüksek güven endeksini ağustos ayında yakaladık. Bu bizim geleceğe ilişkin beklentilerimizi de olumlu yönde etkiliyor. 2017, 2018 ve 2019 yılları da dahil olmak üzere Türkiye kanaatimce yeni bir büyüme ivmesini yakaladı." şeklinde konuştu.



Bakan Ağbal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomide önümüzdeki yıllarda her bakımdan güçlü bir büyümeyi ortaya koyacak ve bu sayede de 2002 yılında başlattığımız büyüme hikayesi inşallah önümüzdeki yıllarda, özellikle 2023'e giden süreçte de bize güçlü bir destek verecek."



Ağbal, "Ekonomiyi daha da büyütecek, ekonominin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat potansiyelini daha da yukarıya çekecek arka arkaya yasal düzenlemeleri de yapacağımız bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.