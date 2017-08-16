Maliye Bakanı Ağbal, vatandaşın vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasının esas olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de vergi sistemi adil olacak. Vergi sistemi ekonomiye duyarlı olacak, vergi sistemi kayıt dışılığa itmeyecek." dedi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşın vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasının esas olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de vergi sistemi adil olacak. Vergi sistemi ekonomiye duyarlı olacak, vergi sistemi kayıt dışılığa itmeyecek. Vergi sistemi ekonomide üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı teşvik edecek, destekleyecek. Kayıtlılığa destek verecek." dedi.

KKTC'de resmi temaslarda bulunan Ağbal, Maliye Bakanlığı "Gelir ve Vergi Dairesi e-vergi Otomasyon Sistemi" hizmet binasının açılış törenine katıldı.

KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile yetkililerin bulunduğu törende konuşan Bakan Ağbal, Türkiye'de bulunan vergi idaresi sisteminin aynısının birinci aşamasının KKTC'de tamamlandığını belirtti.

Vergiyi, kanunla koymanın vergi toplamak anlamına gelmediğini kaydeden Ağbal, verginin toplanabilmesi için güçlü bir idareye ve bilgi işlem altyapısına sahip olunması gerektiğini ifade etti.



"Vergi sistemi adil olacak"

Vatandaşın vergiye gönüllü uyumunu sağlamanın esas olduğunu söyleyen Naci Ağbal, "Bunun da birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi de vergi sistemi adil olacak. Vergi sistemi ekonomiye duyarlı olacak, vergi sistemi kayıt dışılığa itmeyecek. Vergi sistemi ekonomide üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı teşvik edecek, destekleyecek. Kayıtlılığa destek verecek. Böyle bir mevzuat altyapısının olması lazım." şeklinde konuştu.

Ağbal, vergi kanunlarının basit ve mükellef tarafından anlaşılabilir olması gerektiğine işaret ederek, "Sık sık kanunlar değişmemeli, tebliğler sık sık değişmemeli, yönetmelikler sık sık değişmemeli. Mükellefin anlayacağı bir dilde yazılmalı ve uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Vergi sisteminin öngörülebilir olması gerektiğini kaydeden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeffaflığın ve eşitliğin olması lazım. Burada her zaman vergi uygulamalarında mükellefe vergi ile ilgili yapılan muamelelerde eşit ve adil olması lazım. Hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmesi lazım. Mükellefe sunduğu hizmetlerle de gelir idaresi vergiye uyumu teşvik etmeli. Bu nasıl olur? Mükellef hizmetleri anlayışının, gelir idaresi anlayışının önceliklerinin en başına konulmasıyla olur. Önce mükelleflere inanacaksınız, mükellefe güveneceksiniz. Mükellefi baştan 'Vergi kaçırıyor' diye düşünmeyeceksiniz. Baştan mükellefe olan inancınızı göstereceksiniz. Onu iyi bir şekilde vergisini ödeme konusunda teşvik edeceksiniz ve yönlendireceksiniz."

Mükellefi bilgilendirmenin önemine dikkati çeken Ağbal, mükelleflerin ödevlerini doğru bilirlerse o zaman yerine getirmekte sıkıntı olmayacağını vurguladı.

Bakan Ağbal, çoğu zaman vergi kayıt ve kaçağının, mükelleflerin yeterince bilgilendirmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

"Gelir ve Vergi Dairesi e-vergi Otomasyon Sistemi" hizmet binasının, mükellef hizmetleri anlayışının temel kemiğini oluşturacağını söyleyen Ağbal, bu merkezi, mükellefi yakalamak için bir yer olarak görmediklerini dile getirdi.

Ağbal, "Burasının birinci vazifesi, mükellefin vergiye uyumunu teşvik etmektir. Mükellefi bilgilendirmek, ödevlerini yerine getirirken en maksimum düzeyde ona kolaylıklar sağlamaktır." dedi.

Projenin vatandaşa da kolaylıklar sağlayacağını belirten Ağbal, "Vatandaş vergi dairesine gelmeden evinde, iş yerinde vergi beyannamesini düzenleyip, bir tuşa basıp KKTC vergi dairesine gönderebilecek. Elektronik ortamda vatandaşın önüne düşecek. Bu çok güzel bir şey. Bütün bilgilendirmeleri artık elektronik ortamda yapabileceksiniz. O açıdan bu proje sayesinde öncelikle KKTC'de vergi mükellefi olan vatandaşlar çok ciddi anlamda teknolojinin imkanlarından yararlanacaklar. Kolaylıkları görecekler, bilgileri alacaklar." diye konuştu.



"Ciddi anlamda vergi dairesinin etkililiği artacak kaçağı önleyecek"

Bu tür sistemlerin, vergi vermeyenlerle mücadele için de önem taşıdığına değinen Ağbal, şunları söyledi:

"Burada oluşturulan bu sistem sayesinde devletin bütün bu imkanlarına rağmen vergisini ödememekte ısrar edenleri devlet çok daha donanımlı, çok daha bilgi sahibi olarak çağırıp, 'Şu kadar ödenmemiş vergin var' diyebilecek. Ciddi anlamada vergi dairesinin etkililiği artacak, kaçağı önleyecek. Bu proje inanıyorum ki KKTC Maliye Bakanlığının ileriki dönemlerinde vergi hasılası etkinliğini artırma bakımından önemli bir katkı sağlayacak. Diğer taraftan vatandaşın memnuniyeti artacak ve böylelikle kamu maliyesi de arzu ettiğimiz kamu maliyesine katkı sağlayacak."

Maliye Bakanı Ağbal, projenin hayata geçtikten sonra hem iki ülke arasındaki işbirliğine farklı bir değer katacağını hem de iki ülke arasındaki gelir idarelerine işbirliği yapma fırsatları yaratacağını belirterek, "Türkiye'de hangi sürüm olacaksa, KKTC'de aynı sürüm olacak." dedi.

Konuşmaların ardından "Gelir ve Vergi Dairesi e-vergi Otomasyon Sistemi" hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

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