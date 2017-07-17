Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 13.7 milyar TL açık verdi, ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25.2 milyar lira oldu" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısında konuştu.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



2018 yılında almış olduğumuz tedbirlerin kamu maliyesine etkisi 7.4 milyar liraya düşecek.



Hükümet olarak reform niteliğinde yasal düzenlemeleri 15 Temmuz sonrası aksamadan hayata geçirdik. Ekonomimizin orta ve uzun vadede büyümesini güçlendirecek düzenlemeleri hayata getirdik. Patent Kanunu'nu hayata geçirdik. Ar-Ge Kanunu'nu düzenledik. Serbest Bölgeler Kanunu'nda değişiklikler yaptık. Süper Teşvik Sistemi'ni yasalaştırdık. Yatırımcılar için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. İş Gücü Kanunu'nu çıkarttık ve yasal değişiklikler yaptık.



15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında ekonomimiz için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler sayesinde 2016'nın son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif bir büyüme dengesine girmiş oldu. Yapılan tüm propagandalara rağmen Türkiye ekonomisi bizi şaşırtmadı. Türkiye ekonomisi almış olduğumuz tedbirler sayesinde 2016'nın çeyreğinde toparlandı ve büyümeyi yakaladı. Ekonominin birçok alanında hızlı bir şekilde toparlanma oldu.



Ekonominin dış ticaret tarafında da önemli gelişmeler var. İhracat büyümemize önemli katkılar yaptı. 2016 sonunda 10.6 milyar dolar olan enerji ve altın hariç cari açık 4.7 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Doğrudan yatırımların artması da ekonomimize olan güveni teyit etmektedir.



İstikrara işaret eden en önemli verilerden biri de kurdaki oynaklık düzeyi, bu oranların aşağı indiğini görüyoruz. Borsa endeksinde çok hızlı bir toparlanma ve rekorlara giden bir trendi görüyoruz. Bugün sevindiren bir istihdam verisini aldık. İşsizlik rakamlarının 3 dönemdir düşüşte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması en önemli hedeflerimiz olmaya devam edecek. 2017 yılının ikinci yarısında da bu veriler Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de sevindirici rakamları göreceğiz.



Enflasyonun tek haneye düşürülmesi de en önemli hedeflerimizden. Yıl sonunda enflasyonun tek haneye düşürülmesini hedefliyoruz.



Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 13,7 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi ocak-Haziran'da 25,2 milyar TL açık verdi.



İlk 6 ayda kurumlar vergisi yüzde 31,6 arttı.



Yılın ikinci yarısında ekonomik canlanmada daha da artış ortaya çıkacak, bu vergi gelirlerimizi daha yukarı çekecek



Vergi daireleri 5,6 milyar TL, SGK 2,2 milyar TL, diğer kurumlar 88 milyon Tl tahsilat yaptı, toplam tahsilat 7,9 milyar TL oldu



Bütçe açığını önemli ölçüde aşağı çekecek bir tahsilat beklentimiz var



Yeniden yapılandırma için vergi dairelerine 1 milyon 892 kişi başvurdu, 13,4 milyar TL yapılandırıldı



Yeniden yapılandırma için SGK'ya 343 bin kişi başvurdu, 5,2 milyar TL prim borcu yapılandırıldı



Toplamda 96,2 milyar TL bir kamu alacağını yapılandırmış olduk



Bugün itibariyle her iki yeniden yapılandırma kanununda tutar 121 milyar TL'ye ulaştı



Önümüzdeki dönemde mali disiplinden taviz verilmeyecek



Önümüzdeki dönemde ekonomik büyüme öngörüsü yukarı yönlü/Milliyet

