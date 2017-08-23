Maliye Bakanı Naci Ağbal, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Öncelikle bütün kamu çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olsun diliyorum. Kamu çalışanlar açısından olumlu bir gelişmeyi gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki süreçte enflasyonun zerinde bir zammı da vermiş olduk. Her sene memurlarımızın maaşlarında toplu sözleşme uyarınca zam yapıyoruz. En çok dikkat ettiğimiz prensip kamu çalışanlarımızın gelirlerinin enflasyon üzerinde ezilmemesi" dedi. Ayrıca, Ağbal, "Bundan sonra kimse yeniden yapılandırma kanunu beklemesin. Borçlarını ödeme gücü varsa zamanında ödemesi lazım." diye konuştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu



Ağbal, "Bugün en düşün memur maaşı yüzde 96 reel olarak artmış durumda. Bugünden 2019 yılına kadar baktığımzıda 400 TL bir artış yapmış olacağız. Bu toplu sözleşmede genel oran artışı dışında, hizmet kolları ile ilgili de birçok iyileştirme yaptık. Onların hepsini dahil ettşğimiz zaman 2018 bütçesine yaklaşık 13 milyar lira ilave artış gelmiş oldu" dedi.



Ağbal, ayrıca şu açıklamalarda bulundu:



"Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2017-2019 dönemini kapsayan dönemde, 2017 yılı için büyüme oranı beklentimiz yüzde 4.4'tü. Hükümet olarak arka arkaya çok önemli kararlar aldık. Ekonominnin yakalayacağı ivmeyi sürdüreceğini görüyoruz. 2017 yılı için yüzde 4.4 oranındaki büyüme oranını yukarı doğru revize edeceğiz. Hızlanarak çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı tamamlayarak hükümet olarak kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Yukarı yönde bir revizyon söz konusu olacak. Dış ticaret enflasyon gelişmeleri hepsini revize edeceğiz"



"AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATACAĞIZ"



Kamunun tasarruf tedbirleri açısından "2018-2020 dönemini kapsayan program Türkiye ekonomisinde büyüme sağlayan bir dönem olacak. Türkiye'nin yüzde 5 büyüme oranlarına ihtiyacı var. Bu açıdan, büyümeyi yukarı çekecek yapısal düzenlemeler, sürdürülebilriliği sağlayacak konulara öncelik veriyoruz. 2018-2020 dönemini kapsayan program, yüzde 5'in üzerinde büyüme gösterdiği, istihdamı artıran, kamu maliyesi dengeleri son 2 yılda genişlemeci politikaları stabil hale getirip, iyileşmeyi yakaladığımız dönem olacak. 2016-2017 döneminde birtakım vergisel düzenlemeler yapmıştık. Bunlar zamanı geldiğinde kalkacak. Ekonomi kendi çarkları içerisinde dönecek. Burada kamu büyümeyecek, daha fazla gelir toplayarak vatandaştan vergi alarak değil, etkinliği, verimliği esas alan yaklaşım içerisinde görünüm arz edecek. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiği kalemlerde dikkatli olacağız. Ülke olarak ekonomide büyümeyi sağlamak için altyapı yatırımlarında hız kesmemiz gerekiyor. Kamu kendisine çeki düzen verecek. Cari harcamalarla ilgili alacağımız önlemler konusunda hazırlıklar yapılıyor."



"BUNDAN SONRA KİMSE YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU BEKLEMESİN"



Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kanunları ile ilgili olarak "İki yeniden yapılandırma kanunlar oldukça başarılı yapılandırmalar oldu. Zaman zaman birtakım çevreler eleştiriler yapıyor. Biz şunun gördük, vatandaş bu kanunlara byük bir teveccü gösterdi. Devlet de aslında ciddi bir gelir topladı. 2016 yılında bütçe açığımızın bütçe hedeflerimizin aynı olmasının sebebi, yeniden yapıalndırma gelirleri oldu. Burada şunu da yaptık ilk defa, yeniden yapılandırma kanunlarına ihtiyaç duymayacak şekilde bundan sonra kimse yeniden yapılandırma kanunu beklemesin. Borçlarını ödeme gücü varsa zamanında ödemesi lazım. Son iki yapılandırmada 27 milyar lira gelir topladık. Yine bu çerçevede yaklaşık olarak 138 milyar lira kamu alacağını da yapılandırmış olduk." dedi.



"ÖNEMLİ BİR REFORMU BU DÖNEMDE YAPACAĞIZ"



Katma Değer Vergisi Kanunu'nda radikal değişiklikler yapacağız. Yatırım üzerindeki KDV yükünü işletmede bırakmayacağız. Daha fazla yatırım olsun istiyoruz. Yatırım tamamlanıyor, yatırım dönemindeki KDV işletmede alacak olarak gözüküyor. Biz bunu kaldırmak istiyoruz. İşletmedeki KDV yükünü değiştirecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Birinci önceliğimiz kendi yatırımcımız. Ben inanıyorum ki bu sistemleri getirdiğimzi de işletmeler finansman yükünden kurtulacak. Kayıtdışı da kalkacak. Bir başka konu, işletmeleri çok doğru olmayan fatura arayışına sürüyor. Fatura komisyonunu ortadan kaldırmak istiyoruz. "Bize bir şey getirme KDV'de ne kadar tahsil etmişsen bize yarısını getir. Sen de rahat et. devlette rahat etsin" diyeceğiz. Önemli bir reformu bu dönemde yapacağız. KDV oranlarında hassas bir çalışmamız var."



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