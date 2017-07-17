Maliye Bakanı Ağbal, "Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu." dedi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu düzenlediği basın toplantısında "Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu." dedi.



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