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Maliye Bakanı Naci Ağbal: Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu

Maliye Bakanı Ağbal, "Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu düzenlediği basın toplantısında "Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu." dedi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #maliye bakanı #ocak-haziran bütçe açığı
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