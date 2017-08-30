Süper Lig'de ayrılık! Hoca gönderildi
Süper Lig'de ayrılık! Hoca gönderildi
MİT'te flaş değişiklik
MİT'te flaş değişiklik
Usta oyuncudan kötü haber
Usta oyuncudan kötü haber
Son 7 ayda 26 bin deprem
Son 7 ayda 26 bin deprem

Maliye elektronik ticareti izlemeye alıyor

Maliye Bakanlığı, elektronik ticaretle ilgili her tür bilgiyi online olarak toplayacak. İnternet sitelerinin sahipleri yayınlanan ilanlarla ilgili bilgileri, internet üzerinden satılan malları taşıyan firmalar da alıcı ve satıcıya ilişkin bilgileri bakanlığa bildirecek

Maliye elektronik ticareti izlemeye alıyor

Maliye Bakanlığı internette özellikle konut ve araç alım satımıyla ilgili faaliyet gösteren aracılık şirketlerini takibe almaya hazırlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili olarak hazırladığı tebliğ taslağı görüşe açıldı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ilgili kurum ve kuruluşlar taslakla ilgili görüş ve önerilerini 22 Eylül’e kadar gönderebilecekler. Taslağa göre Maliye Bakanlığı, elektronik ticaretle ilgili her türlü bilgileri artık online olarak toplayacak. İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller ile motorlu araçların satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri, ilanlara ait bilgileri en geç 1 Ocak 2018’den itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’na gönderecekler. 

Maliye’ye gönderilecek bilgilerin içeriğinde ilanın kimin tarafından verildiği, ilanın konut, arsa, gayrimenkul, motorlu taşıt olarak cinsi, metrekaresi ve fiyat bilgisi yer alacak. 

BİLDİRİLMEYEN İLANA CEZA 

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, her bir ilan için 350 liradan bin 400 liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak. İnternet üzerinden satılan malları taşıyan firmalar da alıcı ve satıcıya ilişkin bilgileri bakanlığa bildirecek. Gönderici ve alıcılar yurtdışındaysa da bilgi aktarılması zorunlu olacak. Bankaların yanı sıra ödeme hizmeti sağlayıcıları da Maliye’ye bilgi vermekle yükümlü olacak. 

1 OCAK 2018’E KADAR SÜRE TANINACAK 

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1 Ocak 2018’de e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçecekler.

E-FATURAYA GEÇİLECEK 

E-ticaret yapanlara e-fatura ve e-arşiv zorunluluğunun kapsamı genişletilecek. Brüt satış tutarı 1-5 milyon lira arasında olanlar isterlerse e-fatura düzenleyecek ancak e-arşiv tutmak zorunda olacak. Brüt satış tutarı 5 milyon lirayı aşanlar açısından ise hem e-fatura, hem de e-arşiv zorunlu olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #maliye #Elektronik #ticaret #İzleme #Online #Konut #gazete #e-ticaret #habertürk #maliye bakanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
YPG'nin üst düzey ismi Adnan Ebu Emced öldürüldü
Sonraki Haber
Kanser olunca sigaraya başlatan arkadaşını öldürdü!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.