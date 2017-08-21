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Markafoni yeniden açılıyor! Geri sayıma başladı

Markafoni, kısa bir aranın ardından yarın yeniden hizmet sunmaya başlayacak. Şirket açıklamasına göre, Markafoni, dünya moda devlerini bir tık mesafede tüketiciye sunmaya hazırlanıyor.

Markafoni yeniden açılıyor! Geri sayıma başladı

Genç bir kadro ile e-mağazacılık alanında yeni olanaklar sunacak Markafoni, yaşamı kolaylaştırma iddiasıyla yarın kullanıcılarıyla buluşacak. Markafoni, günlük yoğunluktan, dar zamanlara sıkışan alışveriş alışkanlığını değiştirerek tüketicinin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Sağlık, moda eğitim gibi konularda da tüketiciyle iş birliği yapmaya hazırlanan Markafoni, "rengarenk" bir e-mağaza ile kapılarını açacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Markafoni Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, "dünyanın en renkli, heyecan verici ve eğlenceli mağazası" olmayı hedeflediklerini belirterek, "Hiç bir marka kolay yaratılmaz. Hepimiz bu toprakların insanıyız. Başka bir ülkede ne başarı elde ederseniz edin, insanınıza, memleketinize güvenerek katkı yapmadığınız sürece kendinizi eksik hissedersiniz." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #markafoni
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