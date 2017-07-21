Marshall tehlikeli madde sınıfına giren solvent bazlı ürünlerini bundan sonra ortağı AkzoNobel`in yurtdışındaki fabrikalarından birinde üreteceğini açıkladı. Şirket bundan böyle su bazlı ürünlerin üretimine daha fazla odaklanma kararı aldı.

Marshall tehlikeli madde sınıfına giren solvent bazlı ürünlerini bundan sonra ortağı AkzoNobel'in yurtdışındaki fabrikalarından birinde üreteceğini açıkladı.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Marshall'ın 2017 yılından itibaren pazarda artan talepleri karşılamak ve su bazlı ürünlerin üretimine daha fazla odaklanmak amacıyla, bu segmentteki ürünlerde daha aktif olarak faaliyette bulunmayı hedeflediği kaydedildi. Açıklamada, "Şirketimiz, bu doğrultuda, solvent bazlı ürünlerimizin, AkzoNobel Marshall standartlarında aynı kalite ve satış koşullarıyla Türkiye'de satışına devam edecek olup, stratejik gerekçelerle üretiminin yurt dışında faaliyetine devam eden başka bir AkzoNobel fabrikasına taşınmasına karar vermiştir." denildi.



Marshall'ın su bazlı ürünlerinin üretimi yüzde 85 oranında iken solvent bazlı üretim yüzde 15 dolayında bulunuyor. Dolayısıyla yurtdışına gidecek üretim şirketin toplam üretiminin yüzde 15'ine denk gelecek.



SOLVENT NEDİR?



Endüstride hemen her sektörde solvent kullanılır. Solventler, içerdikleri kimyasal maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterirler. Etkilenmesi açısından boya, vernik, cila imalatı, uygulanması, uzaklaştırılması, metal parlatma, mürekkep, toner kullanılan baskı işleri, astarlama, kaplama işleri, kuru temizleme yoğun solvent kullanılan bu nedenle de ilk akla gelen işlerdir. Ancak solventler endüstride çok daha geniş bir kullanım alanına sahiptir; metal eşya üretiminde boyama öncesi, kaynak işlemi öncesi yağ gidermede, makine bakımında parça yıkamada, plastik eşya üretiminde hemen her aşamada, yapıştırıcı kullanılan hemen tüm işlerde, böcek öldürücü imalatında, kimyasal madde imalatında hatta kozmetik üretiminde solventler kullanılır.