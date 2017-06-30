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Mayıs ayında cari açık yüzde 43, 3 arttı

Mayıs ayında cari açık yüzde 43, 3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nın açıkladığı Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre dış ticaret açığı 7.3 milyar dolar oldu. İhracat geçen yılını aynı ayına göre yüzde 12, 5 ithalat ise yüzde 21, 7 artış gösterdi.

Mayıs ayında cari açık yüzde 43, 3 arttı

TÜİK, Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Mayıs'ta cari açık 7.3 milyar dolar oldu.

Verilere göre mayıs ayındaki ihracat artışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5. İthalattaki artış ise yüzde 21,7.

Bu durumda Türkiye'nin dış ticaret açığı, mayıs ayında yüzde 43.3 artış gösterdi. 7.6 milyar dolar gelmesi beklenen dış açık, 7.3 milyar dolar oldu. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında yüzde 70,4 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 65,1'e düştü.

Rakamlara göre Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 4,4 yükseldi. En çok ihracat yapılan ülke ise Almanya oldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye İstatistik Kurumu
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