Meclis'te emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıkama yaptı.

"HANİ EYT SORUNU ORTADAN KALKACAKTI?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce EYT ile ilgili bir çalışma yapılacağının duyurulmasına rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" açıklamasına sert tepki gösteren Ayhan Barut, "Hani Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni düzenleme yapılıyordu? Hani EYT sorunu ortadan kalkacaktı? Biz sizin yalanlarınızla baş edemedik ama siz böyle yapıyorsunuz diye haklı davamızdan da vazgeçecek değiliz. Size rağmen milyonlarca mağdur yurttaşımız için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

"KANGRENE DÖNÜŞTÜ"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Meclis'e çok sayıda kanun teklifi, araştırma ve soru önergesi sunan, her platformda konuyu gündeme getirip çözüm için mücadele eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis'te yine EYT için söz aldı. Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan Ayhan Barut, "Derin bir ekonomik ve siyasi krizle boğuşan ülkemizin en can yakıcı sorunlarından birisini de Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen yüz binlerce yurttaşımız yaşıyor. Bizim de çözüm için defalarca kanun teklifi, Meclis Araştırması ve soru önergesiyle gündeme getirdiğimiz bu kangrene dönüşen sorunla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini ve sorunun çözümü için bir çalışma yapıldığını duyurmuştu" diye konuştu.

"HAKLI DAVAMIZDAN DA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın ve ailelerinin dört gözle çözüm için yapıldığı söylenen çalışmayı beklediğini anımsatan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Herkes gibi biz de nasıl bir düzenleme yapılacağını merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok' diye açıklama yaptı. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Aklımızla, halkımızla alay ettikleri yetmiyor gibi bir de pişkin pişkin bizimle dalga geçiyorlar. Verdikleri sözlerini unutuyorlar, bir söyledikleri diğerini tutmuyor. Tek ayak üstünde adeta kırk yalan söylüyorlar. Hani Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni düzenleme yapılıyordu? Hani EYT sorunu ortadan kalkacaktı? Biz sizin yalanlarınızla baş edemedik ama siz böyle yapıyorsunuz diye haklı davamızdan da vazgeçecek değiliz. Size rağmen milyonlarca mağdur yurttaşımız için mücadeleyi sürdüreceğiz. Tarih güçlüleri değil, gücünü haklılığından alan insanların onurlu mücadelesini yazacak. Siz kaybedeceksiniz, halkımız kazanacak. Mutlaka ama mutlaka, elinden alınan ve adeta gasp edilen emeklilik hakkını isteyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar haklı mücadelelerinde zafere ulaşacak."

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