Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarıyla ilgili, "Yılı yüzde 9'a yakın seviyede terk hanede kapatacağız. Enflasyon şokuna doğru tepkiler verdik. Önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonun yüzde 7'nin altına ineceğine inanıyorum" dedi. Şimşek, Türkiye ikinci çeyrek ekonomik büyümesinin en az birinci çeyrek kadar güçlü olacağını, üçüncü çeyrek büyümesinin ise taban etkisinden destek alacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'ye yaptığı açıklamada, TL'nin göreceli bir istikrar sağladığını belirtti. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Temmuz ayında enflasyonun tek haneye inmesini değerlendiren Şimşek, "Tek haneye düşmesi sevindirici ama analizler bunun geçici bir düşüş olduğunu gösteriyor. Yılı inşallah yüzde 8,7 civarında yüzde 9'un altında kapatırız. Türkiye 30-40 yıl boyunca zaman zaman üç haneli enflasyonu yaşadı. Son iki yıldır Türkiye büyük bir kur şoku yaşadı. Enflasyondaki çift haneyi ciddi tehdit olarak görüyoruz. Gıda önemli risk alanı, çözüm üretmemiz gereken alan. Birikimli kur etkisi önemli bir boyut enflasyonun çift haneye çıkmasında. Petrol fiyatlarında aşırı yükseliş söz konusu değil. Büyük resme bakınca Merkez Bankası'nın yeni çizdiği patikanın gerçekçi olduğuna inanıyorum. Beklentiler kanalı da enflasyonda belirleyici. Türkiye yüksek sürdürülebilir büyümeyi yakalamak istiyorsa mutlaka enflasyonu düşük tek haneye indirmek zorundayız. Enflasyon bir ülkenin büyüme potansiyelini aşağı çekiyor. Enflasyon şokuna doğru tepkiler verdik. Önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonun yüzde 7'nin altına ineceğine inanıyorum" dedi.



Gıda Komitesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Şimşek, "Özel sektör tedarik zincirlerini çağırıp dinledik. Detaylı bır çalışma yaptık. Fire oranını düşürmemiz lazım. Soğuk hava depoları, bunun taşınması bu çok önemli. Bunu teşviklerle sağlayacağız. Özel sektörün bu açığını giderecek teşvikler getireceğiz. Tarlada üretimde arzda bir sıkıntı yok. Tüketiciye ulaşılma sürecinde el değiştiriyor. Rekabet ortamı sağlanamıyor. Dönem dönem bazı ürünlerde kısa süreli arz şokları yaşanıyor. Buna kayıtsız kalmamızın imkanı yok. O dönemlerde ihracat teşviği veilmeli mi, biz oturup bakacağız Dönemsel olarak karşılaştığımız noktalarda gerekirse müdahale edeceğiz." diye konuştu.



"BÜYÜME EN AZ YÜZDE 5 OLUR"



Başbakan Yardımcısı büyüme performansına ilişkin olarak şunları kaydetti: "Geçen yıl büyük bir şok yaşadık. Bu şok büyüme konusunda bizi tedirginliğe itti. Ciddi tedbirler aldık. Hükümetimizin başarılı tepkisi nedeniyle büyüme çok güçlü seyrediyor. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte en az o kadar güçlü olacağını gösteriyor. Büyüme bu yıl güçlü olacak. Şu anda herkes yüzde 5'i telaffuz ediyor. Dördüncü çeyrekte o kadar güçlü olmayabilir ama yılın tamamına bakınca yüzde 4.4'ün üzerine çıkma riski yüksek. Rehavete kapılamayız. Bu büyüme kısmen tedbirleri yansıtıyor. Özel sektör yatırımları artmalı. En büyük teşvik öngörülebilirliktir. En kötüsü geride kaldı, aylar önce söyledim. Artık enerjimizi kapsayıcı büyümeye, reformlara harcamalıyız. Önümüzdeki 12 ay kritik. Birçok klasik pazarımız çökmüş durumda, Libya, Irak, Suriye gibi. 3,5 milyonun üzerinde göç dalgasıyla karşı karşıya kalmışız. Bunun getirdiği bir risk primi var. Terör kanalıyla risk primi var. Türkiye şoklara rağmen ortalama yüzde 5,7 büyümüş. Küresel kriz sonrası büyüme yüzde 6,7. Türkiye'nin temelleri sağlam. Bir miktar reformla şoklar akarşı direnci artırarak Türkiye yeniden yüzde 5'in üzerinde büyüme patikasına oturur."