Memur mesai ücretleri yeni yılda 13 kuruş arttırılacak

Memurların mesai ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

Son düzenlemeye göre devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, 13 kuruş arttırılacak.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artış gösterdi.

Daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek şartıyla saat başına 2 lira 39 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

Diğer fazla mesai ücretleri 2 lira 26 kuruş olarak ödencek.

ulusal.com.tr