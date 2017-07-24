Memur-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

Memur-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.



