Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu.



Buna göre memurlar, Temmuz ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak.



Habertürk'ün haberine göre, memurlarla hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı.



Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2017 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 5.89 artması nedeniyle, yüzde 3'ü aşan yüzde 2.89'luk bölüm memurların Temmuz maaşlarına ilave edilecek. Memurlar ayrıca Temmuz'da toplu sözleşmeleri gereği yüzde 4 oranında önceden belirlenen zammı alacak. Böylece memur maaşlarına yapılan zam yüzde 6.89'u bulacak.



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