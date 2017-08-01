Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. İlk görüşmede yetkili konfederasyon Memur Sen üç alternatifli teklif sundu. Türkiye Kamu Sen de büyüme ve refah payı artışı istedi. Hükümet tarafı ise teklifini 14 Ağustos’ta sunacaklarını belirtti.

Memur ve emeklilerinin 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başladı.Aileleri ile birlikte 20 milyon yurttaşı ilgilendiren görüşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı.Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen genel Başkanı İsmail Koncuk’un yanı sıra hükümet ve kamu sendikalarından temsilciler katıldı.İlk oturuma başkanlık eden Bakan Jülide Sarıeroğlu, kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentilerini karşılama çabası içerisinde olacaklarını ifade etti, 14 Ağustos'ta tekliflerini sunacaklarını bildirdi.Görüşmelerde 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur Sen üç alternatifli bir teklifte bulundu.Masaya oturan bir diğer konfederasyon Türkiye Kamu Sen, büyüme ve refah artışından pay istedi. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Kaşıkla verip kepçeyle alma dönemi bitmelidir” dedi.İlk oturuma katılmayan KESK, en düşük memur maaşının 3 bin 500 Lira olmasını talep etmişti.İlk toplantının ardından görüşme takvimi açıklandı, müzakerelerin 10 ve 11 Ağustos’ta sürdürüleceği belirtildi.Görüşmelerde 15 gün içinde bir sonuç çıkmaması durumunda, hakem heyetinin alacağı karar geçerli olacak.