Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.
SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 için yüzde 3,5+3,5, 2019 için yüzde 4+5 zam teklif ettiklerini açıkladı.
Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.
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