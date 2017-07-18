Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Daimler, geri çağırma gerekçesi olarak ise geri çağırılan dizel araçlarda emisyon geliştirme operasyonunu gerekçe gösterdi.
ulusal.com.tr
Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.
Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.
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