Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

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Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.



Habertürk'te yer alan habere göre, Daimler, geri çağırma gerekçesi olarak ise geri çağırılan dizel araçlarda emisyon geliştirme operasyonunu gerekçe gösterdi.



ulusal.com.tr