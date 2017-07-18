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Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırıyor

Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırıyor

Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Daimler, geri çağırma gerekçesi olarak ise geri çağırılan dizel araçlarda emisyon geliştirme operasyonunu gerekçe gösterdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avrupa #mercedes
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