Merkez Bankası dolar beklentisini açıkladı

2020 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10...



Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi geriledi.



Merkez, "2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.



Bir önceki anket döneminde yüzde 1,16 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,10'a geriledi. 2020 Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,65'ten yüzde 0,64'e düştü.



Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi ise 6,35'ten 6,40'a çıktı.



Büyüme beklentisi ise yükseldi. 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükselirken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

ulusal.com.tr