Merkez Bankası, finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen katılımcılarla gerçekleştirdiği ve bu katılımcıların beklentilerini yansıtan ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.49'dan yüzde 9.46'ya geriledi.
Yıl sonu dolar tahmini 3.7492 TL'den 3.7199 TL'ye düştü.
Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 4.4'e yükseldi.
ulusal.com.tr
Merkez Bankası'nın dolar tahmini geriledi. Merkez Bankası'nın ağustos beklenti anketine göre yıl sonu dolar tahmini 3 lira 74 kuruştan 3 lira 71 kuruşa düştü. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 4.4'e yükseldi
Merkez Bankası, finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen katılımcılarla gerçekleştirdiği ve bu katılımcıların beklentilerini yansıtan ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.
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