Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklması
Merkez Bankası: "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."
EKONOMİ 29.11.2019, 10:44 29.11.2019, 10:57
Merkez Bankasından, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.
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