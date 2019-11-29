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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklması

Merkez Bankası: "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."

EKONOMİ 29.11.2019, 10:44 29.11.2019, 10:57
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklması

Merkez Bankasından, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

#Merkez Bankası #enflasyon
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