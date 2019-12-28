Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ocak 2020'den sonra geçerli olacak.
EKONOMİ 28.12.2019, 15:15 28.12.2019, 15:17
Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düşürdü. Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a çekildi.
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2'den 1,70'e düşürüldü.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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