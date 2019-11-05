Merkez Bankası'ndan reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri açıklaması

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıkmış, yıllık enflasyon enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydetmiştir.

Bu dönemde gıda enflasyonundaki yavaşlamada işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, temel mal grubundaki düşüşte diğer temel mallar grubu kaynaklı baz etkisi öne çıkmıştır.

Hizmet yıllık enflasyonu ulaştırma dışındaki grupların desteğiyle gerilemeye devam etmiştir. Öte yandan, enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de yüksek bir oranda artmıştır.

Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşü desteklemeye devam etmiş, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seviyeler korunmuştur.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları zayıf seyrini sürdürmüştür."

ulusal.com.tr