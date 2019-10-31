Merkez Bankası'ndan son dakika dolar ve Bitcoin açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, açıklamalarda bulundu.

Uysal, şunları söyledi:

"Dolarizasyonda hala ciddi bir çözülme yok, yatay seyrediyor.

Bitcoin tarzı işlemlerin verileri, çok rahat takip edebildiğimiz veriler değil.

Son dönemde mevduat büyümesinin TL ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim.

Ana politika olarak rezerv artırma stratejimizde herhangi bir değişiklik yok.

Kamu bankalarının son dönemde piyasada aktif olduğu gözüküyor.

Değerleme hesabı konusunda bir çalışma olmadığını söyleyebilirim.

Fed büyük ölçüde beklentiler doğrultusunda adım attı, biz de küresel merkez bankalarının adımlarını kendi politikalarımızı belirlerken yakından takip etmek durumundayız, önümüzdeki dönemde de aldığımız kararlarda girdilerden bir kısmı da bunlar olacak.

Çıktı açığı son dönemde çok fazla oynak değil, belli bir seyirde ilerliyor, önümüzdeki yıl içinde eksi bölgede devam edecek ve enflasyona katkı sağlayacak şekilde ilerleyecek diye düşünüyoruz."

ulusal.com.tr