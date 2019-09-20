Merkez Bankası, Eylül ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısı tutanaklarını yayımladı. Enflasyondaki iyileşmenin devam ettiği vurgulanan tutanaklarda eylül ayında baz etkisinin de katkısıyla belirgin bir düşüş yaşanacağı ifade edildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tutanaklarını açıkladı. Toplantı özetinde "enflasyon belirgin şekilde düşecek" vurgusu öne çıktı. Baz etkisine işaret edilen metinde orta fadedeki risklerin altı çizildi.

"Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir. Öncü göstergeler yıllık gıda enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin eylül ayında da sürdüğüne işaret etmektedir."



Merkez, faizlerde 325 baz puan indirim yapmıştı. Politika faizinin 16,50 seviyesine çekildiği toplantının notlarımda risklere de yer verildi.

"Eylül ayında, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışlarının gözleneceği öngörülmektedir. Ülke risk primi ve kur oynaklığının yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmesi ve süregelen küresel belirsizlikler ile jeopolitik riskler orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır."



Ayrıca Merkez Bankası rezervlerine ilişkin de bilgilendirme yaptı. Buna göre Merkez'in rezervleri düştü. Toplam rezerv, 100 milyar 875 milyon dolara geriledi.



Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre rezerv geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 977 milyon dolar azalış kaydetti.



ulusal.com.tr