Merkez Rusya Yatırım Konseyi, Görev Holding’in davetiyle Türkiye'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle kurulan Merkez Rusya Yatırım Konseyi Görev Holding’in davetiyle Türkiye’ye geldi. Rusya yatırım heyeti Ankara’nın ardından İzmir’de sanayici ve iş insanlarına Merkez Rusya’nın yatırım potansiyeli ve avantajları hakkında sunum yaptı.

Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen, stratejik alandaki Türk-Rus işbirliğinin ekonomi alanda daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda Moskova Üniversitesi misafir öğretim üyesi Mehmet Perinçek de Merkez Yatırım Konseyi yöneticileri hakkında iş adamlarına bilgi verdi.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin’in atadığı Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov, Merkez Rusya Yatırım bölgesini anlattı.

Merkez Rusya Yatırım Bölgesi eş başkanı Sergei Kaçaev ise Türk iş adamlarına sunacakları fırsatları aktardı.

Toplantının ardından Rus heyet Türk iş adamlarıyla ikili iş görüşmelerine geçti.

Ulusal Kanal’a konuşan Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen, Rusya’dan gelen yatırım heyetinin iki günü hakkında bilgi verdi.

Görev Holding, 26 Ekim günü de İstanbul’da Türk iş adamlarını Merkez Rusya Yatırım Heyeti ile bir araya getirecek.

HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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