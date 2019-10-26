Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti başkanı Artur Niyazmetov, Ulusal Kanal'a konuştu. Niyazmetov, heyetin birinci önceliğinin Türkiye ile yatırım kanallarını açmak olduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi giderek büyüyor.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla önce Ankara sonra İzmir ve İstanbul'u ziyaret eden heyetin amacı yatırımların ve sermayenin yükselmesi.

Niyazmetov, yapılan toplantılarla ilgili bilgi verdi.

Merkez Rusya Yatırım Konseyi'nin sıradaki durağı ise İtalya olacak.

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