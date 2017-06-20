Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 806,4 milyar lira oldu. Hazine alacakları ise mayıs sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 806,4 milyar lira oldu.



Hazine Müsteşarlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.



Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mayıs sonunda 806,4 milyar lira olarak gerçekleşti.



Borç stokunun 490,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 316,2 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.



HAZİNE ALACAKLARI 17,6 MİLYAR LİRA



Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.



Hazine Müsteşarlığınca, 31 Mayıs 2017 itibarıyla Hazine alacak verileri açıklandı.



Buna göre, mayıs sonu itibarıyla Hazine alacakları 17,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.



Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 500 milyon lira tahsil edildi.