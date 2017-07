Önemli üzüm üretim alanlardan biri olan Mersin'in Tarsus ilçesinde yağışların da etkisiyle yüksek seyreden rekolte üreticiyi memnun etti.

Mersin'de üzüm üretiminin yoğun yapıldığı Tarsus ilçesinde, rekoltenin bu yıl yüksek olması üreticiyi sevindirdi.



Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, ilçeye bağlı Sayköy'de bağlarda üzüm hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.



Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Ergezer, yaptığı konuşmada, geçmişte ilçede 35 bin dönümde yetiştirilen üzümün, aile ekonomisine verdiği katkı nedeniyle çiftçiler tarafından benimsenmesi üzerine her geçen yıl üretim alanının arttığını söyledi.



Şu an yaklaşık 220 bin dönüm alanda üzüm yetiştirildiğini aktaran Ergezer, şöyle konuştu:



"Bu yıl bölgeye düşen yağış miktarının çok olması verimi de olumlu yönde etkiledi. Çiftçimiz bölgemize has Tarsus beyazı üzüm çeşidinin yanı sıra Victoria, Yalova incisi, ergin çekirdeksiz başta olmak üzere, birçok çeşitte üzüm yetiştiriyor. Tarsus beyazı üzümün tarla çıkış fiyatı kiloda 1,4 lirayken kültür üzümlerinin fiyatları 1,4 lira ile 1,8 lira arasında değişiyor. Yaklaşık 220 bin dönüm alandan 450 bin tona yakın ürün almayı hedefliyoruz."

Ergezer, ilçede yetiştirilen üzüme iç piyasada büyük rağbet olduğunu anlatarak, ihracatta ise bazı sorunlar yaşadıklarını ancak onu çözmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Tarsus Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Sayköy Muhtarı Mehmet Keven de bu yıl rekoltenin üreticileri sevindirdiğini söyledi.