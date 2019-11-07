MHP'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT için 'acil' çözüm - Son dakika af yasası, şartlı ceza indirimi, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, TBMM'de yaptığı konuşmada "Yüzbinlerce vatandaş cezaevlerinde tahliye beklemektedir, şartlı ceza indiriminin acilen Meclis gündemine alınmasını beklemektedir. Öğretmen, polis, imam ve sağlık çalışanları 3600 ek gösterge beklemektedir." dedi. MHP'li Şimşek, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti konusunda da yaptığı açıklamada "Emeklilikte yaşa takılıp, primini doldurup emekli olamayan vatandaşlarımız için acilen en azından sağlıktan faydalanmaları sağlanmalıdır" dedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde (TBMM) şartlı ceza indirimi, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti konusunda açıklama yaptı.
MHP'li Şimşek, şunları söyledi:
"Sayın Başkan, Meclis'in gündemi ne olursa olsun çarşıda, pazarda, köyde, kentte vatandaşın gündemi aynıdır.
ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ
Yüzbinlerce vatandaş, cezaevlerinden tahliye beklemektedir.
Şartlı ceza indiriminin acilen Meclis gündemine alınmasını beklemektedir.
3600 EK GÖSTERGE
Öğretmen, polis, imam ve sağlık çalışanları 3600 ek gösterge beklemektedir. Yalnız bütün devlet memurlarının da bu kapsama alınması beklenmektedir. Sadece öğretmen, polis ve sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmamasını beklemektedir.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Emeklilikte yaşa takılıp, primini doldurup emekli olamayan vatandaşlarımız için acilen en azından sağlıktan faydalanmaları sağlanmalıdır. Çok sayıda kanser hastası, diyabet hastası vatandaş primini doldurmasına rağmen emekli olamadığı için sağlıktan da faydalanamamakta ve tedavisini yaptıramamaktadır. Bu vatandaşlarımız için acilen bir orta yol bulunmalı, bu sorun kökten çözülmelidir."
ulusal.com.tr
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