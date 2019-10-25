MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'den EYT açıklaması - Son dakika 25 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bengütürk TV'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu ile ilgili açıklama yaptı.

MHP'li Arzu Erdem, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili biliyorsunuz ilk çalışmaları yapanlardan biri benim. Yine Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay beyefendinin bu konuda kanun teklifi vardı. Bütün grubumuz, seçim beyannamemize emeklilikte yaşa takılanların sorunun çözülmesine yönelik, 99 yasasından mağdur olanların sorunların çözümünün bulunmasına yönelik çalışmayı yapan benim. Seçim beyannamesinden sonra güvenlik politikalarıyla ilgili yapılan yoğun mücadele, terör harcamalarının çok artması bütçesel olarak da bu konu ile ilgili belki hep söyledim ya işte bütçede öncelik sıralaması, ne önce geliyor ona bakmak gerekiyor. EYT konusu, emeklilikte yaşa takılanlar ben buradan ekranların başından bizi izleyen herkese çok selamımı gönderiyorum ama her çıktığım programda şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir çalışmayı oy kaygısı için yapmamıştır."

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