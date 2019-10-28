MHP'li Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ile ilgili yorumu sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) bir açıklama yapmıştı.

Bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.

EYT'lilerin dilenci olmadığını ifade eden Enginyurt, 40 yaşında emeklilik peşinde hiç olmadıklarını aktardı.

MHP'li Enginyurt, "Yaşları doldukça zaten emekli olacaklar" ifadelerini kullandı.

EYT'lilerin 4447 sayılı yasayla gasp edilen haklarının iadesini istediklerinin altını çizen Cemal Enginyurt, konuya bu açıdan bakılması gerektiğini söyleyerek "Haklarını teslim etmeliyiz" dedi.

ulusal.com.tr