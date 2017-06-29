19 Mayıs'ta klasik otomobiliyle milli marşlar çalarak halk yürüyüşüne eşlik eden Ergün Çetinkaya isimli vatandaşa kesilen ceza iptal edildi

İzmir'de geçtiğimiz 19 Mayıs'ta klasik otomobiliyle milli marşlar çalarak halk yürüyüşüne eşlik eden Ergün Çetinkaya isimli vatandaşa polis 95 tl trafik cezası kesti. Verilen cezayı 'milli hassasiyetlere karşı tavır' olarak değerlendiren Çetinkaya'nın itirazı üzerine mahkeme idari para cezasının iptaline karar verdi.



Aydınlık'tan Gamze Çınlar'ın haberine göre, milli bayramlarda klasik otomobiliyle İzmir sokaklarını marşlarla inletmesiyle tanınan Ergün Çetinkaya, geçtiğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen halk yürüyüşüne herzamanki gibi aracıyla eşlik etti.



ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ TÜRKÜLERİ ÇALDI



Çetinkaya, İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Mahallesi'nden Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeline kadar yürüyüş yapan vatandaşları 1960 model Chevrolet İmpala marka kırmızı, üstü açık aracından çaldığı milli marşlar ve Atatürk'ün en sevdiği Ege türküleriyle coşturdu. Bu sırada trafik polisi “taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yere park ettiği” gerekçesiyle Çetinkaya'ya 95 TL para cezası kesti.



Milli bayramda yolda milli marşlar çalarak ilerlediğini ve park hatası yapmadığını belirten Ergün Çetinkaya ise avukatı Özgür Senger aracılığıyla, İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kesilen trafik cezasına itiraz etti.



İTİRAZ KABUL EDİLDİ



İzmir Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, kanun gereğinde barışçıl her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü serbestken, Çetinkaya'ya kesilen 'park cezasının' açıkça 19 Mayıs'taki halk yürüyüşüne kesildiği belirtildi. Dilekçede, “Mesele kesilmiş olan 95 tl'lik trafik cezası değildir. Mesele, milli hassasiyetleri olan kişilere karşı alınan tavır meselesidir” denilerek, cezanın iptali istendi. İtirazı kabul eden İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği, verilen para cezasının kaldırılmasına hükmetti.



ulusal.com.tr



